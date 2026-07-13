Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih belli oldu: İşte ödeme takvimi

"CEBİNE 29 BİN 440 TL GİRECEK"

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17.76, memur ve memur emeklileri için de yüzde 13.52 olarak netleşti.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarken, örneğin 25 bin TL alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin cebine ise 29 bin 440 TL girecek. (4A) SSK kapsamında aylık alanlara ödeme, her ay olduğu gibi tahsis numarasının son rakamına göre 17 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Milyonların gözü banka hesaplarında! Zamlı maaşlar ne zaman yatıyor, işte gün gün ödeme takvimi...