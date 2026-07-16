Tutuklanan Haluk Levent'in savcılık ifadesi ortaya çıktı! Bahislere, Bağışlara bakın ne dedi!

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı. Halk TV'de yer alan habere göre Haluk Levent'in tutuklamaya sevk edildiği kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

11 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 25 şüpheliden 19’u tutuklama, 6’sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI: DERNEK VASFI TAŞIMIYOR

Öte yandan; "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada savcılığın tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında yeni tespitlere yer verildi. Savcılık, sevk yazısında, şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği'nin, hukuken kamu yararına çalışan bir dernek vasfı taşımadığı belirtildi.

"TOPLANAN PARALARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN KOORDİNASYON HALUK LEVENT'TE"

Özellikle 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla derneğe maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı kaydedilen yazıda, toplanan bu yardımların amacına uygun şekilde kullanılmasına ilişkin koordinasyon ve organizasyonun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yapıldığı aktarıldı.

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"YARDIMLAR ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR ŞEKİLDE YÖNETİLMEMİŞ"

Yazıda, 2023'ten sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin bulunduğu, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerek MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği vurgulandı.

"TAŞINMAZLARIN ELDEN ÇIKARILDIĞINA DAİR SOMUT TESPİTLER VAR"

Derinleştirilen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı belirtilen yazıda, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ile tutuklama nedeni bulunduğu kaydedildi.

BİRİNCİ SORUŞTURMA: AHBAP'IN MALİ YAPISI VE 80 MİLYON TL İDDİASI

Haluk Levent, derneğin mali yapısı ve toplanan bağışların şahsi menfaat amacıyla kullanıldığına yönelik birinci soruşturma dosyasındaki iddialara kesin bir dille karşı çıktı.

Dosyada tartışma konusu olan yaklaşık 80 milyon TL'lik şüpheli para hareketlerine ilişkin savunma yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Derneğin tek kuruşuna dokunmadım. Derneğin mal varlığını şahsi menfaatim için kullanmadım. 80 milyon TL üzerinden bir algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirildi.”

Levent'in avukatı da bu dosya kapsamında söz alarak, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun yasal olarak oluşabilmesi için ortada bir "öncül suç" bulunması gerektiğini, ancak dosyada böyle bir suçun var olmadığını savundu.

İKİNCİ SORUŞTURMA: 60 MİLYON DOLARLIK TAŞINMAZ DEVİRLERİ

Soruşturmanın ikinci ayağını ise milyonlarca dolarlık taşınmaz devirleri ve üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen para transferleri oluşturdu.

Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin iddialar karşısında oldukça kısa bir savunma yapan ünlü sanatçı, durumun ticari bir mesele olduğunu belirterek kendini şöyle savundu:

“Soruşturma konusu alacak-verecek ilişkisinden ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum.”

Levent’in avukatı ise taşınmazların değerinin iddia edildiği gibi 60 milyon dolar olmadığını öne sürerek, tüm satış ve devir işlemlerinin tarafların tamamen özgür iradesiyle hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

DOSYAYA YENİ MÜŞTEKİLER EKLENDİ

Savcılık makamı; banka hesap hareketleri, taşınmaz devirleri, dernek hesaplarındaki giriş çıkışlar ve üçüncü kişiler üzerinden yapıldığı öne sürülen para transferlerini şüpheli ifadeleriyle çapraz bir şekilde değerlendirmeye devam ediyor.

Öte yandan, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte dosyaya yeni şikayetlerin de eklendiği ortaya çıktı. Bu kapsamda dolandırıldıklarını iddia eden yeni müştekilerin savcılığa başvurarak dosyaya müdahil oldukları belirtildi.

KELEPÇELİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçının cezaevine sevk edildiği anlara ait görüntüler basına yansırken, Haluk Levent'in kelepçeli olduğu görülüyor.

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