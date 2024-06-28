TSK'da yeni asker kanunu! Yeni değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) personel kanununda önemli değişikliklere gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Askeralma Kanunu ve statüler arasına "yedek astsubay" statüsü eklendi

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TSK'da yeni asker kanunu! Yeni değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) personel kanununda önemli değişikliklere gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Askeralma Kanunu ve statüler arasına "yedek astsubay" statüsü eklendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Askeralma Kanunu ile statüler arasına "yedek astsubay" statüsü eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılacak.

TSK'da yeni asker kanunu! Yeni değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı!

MAL VE HİZMET SUNUM BEDELLERİ TAHSİLAT HESABINA YATIRILACAK

Özel bütçeli idareler ile diğer kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatırılacak.

TSK'da yeni asker kanunu! Yeni değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı!

TSK PERSONELİNİN YAYINLANMASI KİMLİK YASAKLANACAK

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler kapsamında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanacak.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan değişikle, kişilerin özel hayatının korunmasını isteme hakkı kapsamında hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla önleme araması yapılabilecek.

TSK'da yeni asker kanunu! Yeni değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı!

ASKERLERE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ

TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, "TSK'da görev yapamaz" şeklinde sağlık raporu alanlarla vazife malulü olarak TSK'dan ayrılanlar hariç, her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödemeleri, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun ilgili hükmünde düzenlenen "disiplinsizliği alışkanlık haline getirme" fiilini işleyerek çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecek.

YEDEK ASTSUBAY STATÜSÜ EKLENDİ

Askeralma Kanunu ile statüler arasına "yedek astsubay" statüsü eklendi. Hükümle, astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek harçlık tutarı, uzman onbaşı maaşı yerine en alt astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş maaşı olarak belirlendi.

Yeniden pilot subay nasbedilenlerden yükümlülük süresini tamamlayarak ayrılanlara bilfiil icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminatları verilebilecek, muvazzaf pilot subay olarak göreve devam etmek isteyenlerin uçuş tazminatı hak edişi konusunda emsalleriyle benzer hükümlere tabi tutulacak.

Pilotlar için belirlenen yükümlülük süresini tamamlayarak TSK'dan ayrılanlara, mahsup uygulaması da dahil bu hüküm çerçevesinde tabi oldukları son hizmet yılının başlangıcıyla ayrıldıkları tarih arasındaki dönemde 80 saate kadar uçulan süreler için toptan ödeme, toplamda 120 saati geçmemek üzere 80 saatin üzerinde uçulan süreler bakımından ise her uçuş saati için uçuş tazminatının yüzde 14'ü oranında ayrıca ilave tazminat ödenecek.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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