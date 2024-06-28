Donald Trump, ezdi geçti! Demokratlar Joe Biden'in yerine yeni bir aday arayışına girdi

ABD 'yaklaşan seçimler öncesi mevcut Başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, televizyonda seçim tartışmasında kozlarını paylaşmasından sonra Biden'in tartışmada oldukça çok sıkıntılı bir görüntü çizmesi demokratları seçimlerde yeni bir aday arayışına itti.

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Donald Trump, ezdi geçti! Demokratlar Joe Biden'in yerine yeni bir aday arayışına girdi

Tartışma bir buçuk sürdü. Kurallara göre, münazarada ilk sözü Başkan Joe Biden aldı. Son söz hakkı ise Donald Trump'ın oldu.

Tartışma 1960'tan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapıldı. Bundan sonraki televizyon tartışması ise 10 Eylül'de yapılacak.

Donald Trump, ezdi geçti! Demokratlar Biden'in yerine yeni bir aday arayışına girdi

CANLI YAYINDA AĞIR SÖZLER

Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili konuşan Trump, "Putin Biden'a saygı duysaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi" derken, Zelenski'nin her geldiğinde ABD'den para alıp gittiğini söyledi.

Biden'a "Filistinli gibi davranıyor" diyen Trump, "Ben başkan olsaydım Hamas İsrail'e saldırmazdı" ifadelerini kullandı.

Zihinsel testlerden sorunsuz geçtiğini belirten Trump, "Biden bilişsel teste girsin 2 soru yapamaz." dedi.

Biden ise, Trump'a "Bu sahnede suçlu olan tek kişi bu adamdır" derken, eski başkan Trump Biden'ın, "Görevden çıkar çıkmaz hüküm giymiş bir suçlu olabileceğini." söyledi.

Trump gibi adayları engellemek için aday olduğunu söyleyen Biden, "Trump ABD demokrasisini yok etmekte kararlı." dedi.

Donald Trump, ezdi geçti! Demokratlar Biden'in yerine yeni bir aday arayışına girdi

BİDEN'İN YERİNE BAŞKA BİR ADAY MI GÖSTERİLECEK?

Joe Biden'ın televizyonda seçim tartışmasında Donald Trump, karşısında oldukça ezik gözükmesi Trump'un tartışmadan çok başarılı çıkması sonrası demokratlarda seçimlerde Biden'in geri çekilip yerine güçlü ve karizmatik bir adayla yarışa girilmesi yönünde tartışmalar başladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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