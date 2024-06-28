Son dakika! Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav sonuçları MEB tarafından ‘son dakika’ olarak açıklandı. Eğitim hayatına fen lisesi, anadolu lisesi ya da sosyal bilimler lisesi gibi başarı düzeyi yüksek okullarda devam etmek isteyen adaylar ve aileleri sonuçlara nereden, nasıl bakılacağını araştırıyor.

LGS SINAV SONUÇLARI NERDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS sınav sonuçları son dakika açıklandı. LGS sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması bekleyen öğrenci ve veliler sık sık sonuc.meb.gov.tr ekranına giriş yapıyordu. 2 Haziran’da 1 milyondan fazla öğrencinin başvurusuyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi Merkezi sınavı sonuçları belli oldu.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar için tercih maratonu bugün başlayacak. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre okulları tercih edecek. LGS sınav sonuçları, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla birlikte öğrenilebilecek. Bu bilgiler olmadan adayların sınav puanına ulaşılamayacak. LGS sınav sonucu duyurusu meb.gov.tr adresinden ve Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. Peki LGS sınav sonuçları 2024 son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları 2024 nereden görüntülenir?

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LGS SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

LGS sınav sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz

İşte LGS sınav sonucu sorgulama ekranı…