Batman'da molotoflu provakasyon! Kayyum atanmasını bahane eden PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı!

Batman'da kayyum atanmasını bahane ederek sokağı karıştırmak isteyenler polis ekiplerine saldırdı. PKK sempatizanı provokatörlerin polis araçlarına havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı görüldü.

Batman'da, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlendi.

Kayyum atanmasını bahane ederek sokakları karıştırmak isteyenlerin çıkardığı olaylar sonucunda 67 şüpheli gözaltına alındı; taşlı ve fiziki saldırı sonucu da altı polis yaralandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma devam etmekte olduğu belirtildi. Sokakları karıştırmak isteyen terör örgütü PKK sempatizanları akşam bir kez daha ortaya çıktı.

Provokatörler polis araçlarına havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdı.

Kaynak: Haber7

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