  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Batman'da molotoflu provakasyon! Kayyum atanmasını bahane eden PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı!

Batman'da molotoflu provakasyon! Kayyum atanmasını bahane eden PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı!

Batman'da PKK sempatizanları sokaklarda eylem yaptı. Kayyum atanmasını bahane eden provokatörler, ellerindeki molotoflarla polise saldırıp, ortalığı karıştırdı.

Batman'da molotoflu provakasyon! Kayyum atanmasını bahane eden PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı!
Yayınlanma:

Batman'da kayyum atanmasını bahane ederek sokağı karıştırmak isteyenler polis ekiplerine saldırdı. PKK sempatizanı provokatörlerin polis araçlarına havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı görüldü.

Batman'da, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlendi.

Batman'da molotoflu provakasyon! Kayyum atanmasını bahane eden PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı!

Kayyum atanmasını bahane ederek sokakları karıştırmak isteyenlerin çıkardığı olaylar sonucunda 67 şüpheli gözaltına alındı; taşlı ve fiziki saldırı sonucu da altı polis yaralandı.

Batman'da molotoflu provakasyon! Kayyum atanmasını bahane eden PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı!

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma devam etmekte olduğu belirtildi. Sokakları karıştırmak isteyen terör örgütü PKK sempatizanları akşam bir kez daha ortaya çıktı.

Batman'da molotoflu provakasyon! Kayyum atanmasını bahane eden PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı!

Provokatörler polis araçlarına havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdı.

Batman'da molotoflu provakasyon! Kayyum atanmasını bahane eden PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı!

Kaynak: Haber7

Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? 6 Kasım 2024 Çarşamba güncel altın fiyatlarıAltında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? 6 Kasım 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

Antalya'da hava aracı düştü! Bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi!Antalya'da hava aracı düştü! Bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi!

ABD'de başkanlık yarışını açık ara kazanan Donald Trump'ın zafer konuşması yapması bekleniyorABD'de başkanlık yarışını açık ara kazanan Donald Trump'ın zafer konuşması yapması bekleniyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Antalya'da hava aracı düştü! Bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi!
Antalya'da hava aracı düştü! Bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi!
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen son yolculuğuna uğurlandı
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen son yolculuğuna uğurlandı
Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar: Polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı!
Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar: Polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı!
Balıkesir İtfaiyesinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı: ''Hayat kurtarmayı seviyoruz''
Balıkesir İtfaiyesinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı: ''Hayat kurtarmayı seviyoruz''
AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!
AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!
TikTok yine can aldı! Video çekmek isterken canından oldu
TikTok yine can aldı! Video çekmek isterken canından oldu
İstanbullular dikkat! Bu haberi okumadan evden çıkmayın: Maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! Bu haberi okumadan evden çıkmayın: Maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak