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Taksim Metro istasyonu çilehaneye dönüştü: Çalışmayan merdiven ve asansörler engelli vatandaşları da isyan ettirdi!

Taksim Metrosu'ndaki yürüyen merdivenler ve çalışmayan asansör vatandaşlara her gün çile vermeye devam ediyor.

Taksim Metro istasyonu çilehaneye dönüştü: Çalışmayan merdiven ve asansörler engelli vatandaşları da isyan ettirdi!
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Taksim Metrosu'ndaki yürüyen merdivenler ve çalışmayan asansör vatandaşlara her gün çile vermeye devam ediyor.

Yenikapı-Hacıosman Metrosu Taksim Meydanı istasyonundaki yürüyen merdivenler ve asansörlerdeki arızaların devam etmesi vatandaşları çileden çıkardı. Asansör ve yürüyen merdiven arızalarının üzerine metroyu su bastı.

Taksim Metro istasyonu çilehaneye dönüştü: Çalışmayan merdiven ve asansörler engelli vatandaşları da isyan ettirdi!

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunda yürüyen merdiven ve asansörlerde süren arıza vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Uzun süredir devam eden ve bitmeyen asansör ile yürüyen merdiven bakımları nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar mağduriyet yaşamaya devam ediyor.Bunun üzerine 1 aydır süren tesisat problemleri metroda su baskınlarına neden oldu. Metroda stantları olan esnaf, ürünlerinin zarar görmemesi için çekçekle suyu temizledi.

Taksim Metro istasyonu çilehaneye dönüştü: Çalışmayan merdiven ve asansörler engelli vatandaşları da isyan ettirdi!

VATANDAŞ BELA OKUDU

Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven ve çalışmayan asansör koltuk değnekleriyle çıkmaya çalışan bir vatandaşı böyle çileden çıkardı:

"Allah belasını versin. Kazandı ya İstanbul"

Taksim Metro istasyonu çilehaneye dönüştü: Çalışmayan merdiven ve asansörler engelli vatandaşları da isyan ettirdi!

"EKİPLER İLGİLENİYOR AMA BİR AYDIR PROBLEMİ ÇÖZEMEDİLER"

Ekiplerin bir aydır problemlerle ilgilendiğini ama ona rağmen çözemediğini söyleyen esnaf, "Duvarlardan su akıyor. Tesisatta problem varmış. Dükkanın içini hep su bastı. Dışarıyı da su basıyor. Yaklaşık bir aydır böyle. Ekipler ilgileniyor ama bir aydır çözemediler problemi. Duvarlardan su geliyor. Duvarların içi çürüdü artık. Bir haftadır hiç şaşmıyor her gün böyle temizliyoruz. Şu merdivene gidip bakın merdiven komple su içinde. Asansörler, yürüyen merdivenler hepsi sırayla arıza yapıyor. Arkadaki asansörler bozuk, merdivenler bozuk. Kimse yukarı çıkamıyor. Engelliler geliyor onlar da yukarı çıkamıyor" serzenişinde bulundu.

Kaynak: Haber7

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