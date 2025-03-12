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Trump, Elon Musk'a desteğini işte böyle gösterdi: Tesla araç satın alarak poz verdi

Trump, Elon Musk'a desteğini işte böyle gösterdi: Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın aldı ve kameralara poz verdi...

Trump, Elon Musk'a desteğini işte böyle gösterdi: Tesla araç satın alarak poz verdi
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Trump, Elon Musk'a desteğini işte böyle gösterdi: Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın aldı ve kameralara poz verdi...

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın alırken, "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi.

Trump, Elon Musk'a desteğini işte böyle gösterdi: Tesla araç satın alarak poz verdi

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuştu.

ABD Başkanı, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemleri iddialarının "iç terör eylemi" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Beyaz Saray'da park halindeki bir filodan kırmızı bir Tesla Model S seçen Trump, aracın içine binerek kameralara poz verdi.

Trump, "Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray'da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok." diye konuştu.

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