Son dakika! Erdoğan'dan kritik soruya cevap: İmralı heyetine randevu veririm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin "DEM Parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "İmralı heyetine randevu veririm" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM Parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "İmralı heyetine randevu veririm" diyerek yanıtını verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları’yla genişleyen İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşmek istediği biliniyordu.

PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısının ardından siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti, AK Parti'ye de bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin 17 Mart Pazartesi günü olacağı biliniyor. Heyet ile görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekilleri ve Grup Başkanı Abdullah Güler'in olacağı öngörülüyor.

Acun Ilıcalı soruları yanıtlarken hangi partiye oy verdiği ortaya çıktı!

Son dakika: Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri için tarih verdi!

Haberin Devamı

Taşıt kredisinde yeni düzenleme: BDDK kredi limitlerini değiştirdi!