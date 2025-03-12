Toki başvuruları başladı mı, TOKİ'ye Nasıl Başvurulur: TOKİ Başvurusu Rehberi 2025... İşte, o önemli detaylar...

Genel Başvuru Şartları:

• T.C. Vatandaşı Olmak: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

• 18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Proje İl/İlçe Sınırlarında İkamet veya Çalışma: Başvuru yapılacak projenin bulunduğu il veya ilçe sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor veya çalışıyor olmak. Bazı projelerde bu şart değişebilir, güncel ilanları kontrol etmek önemlidir.

• Kendisine, Eşine veya Velayeti Altındaki Çocuklara Ait Konut Bulunmamak: Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Arsa, tarla, bağ, bahçe gibi gayrimenkuller bu şartı etkilemez.

• Daha Önce TOKİ'den Konut Kredisi veya Konut Satın Almamış Olmak: Başvuru sahibinin daha önce TOKİ'den konut kredisi veya konut satın almamış olması gerekmektedir.

• Hane Halkı Gelir Şartı: Genellikle, başvuru sahibinin ve eşinin toplam hane halkı gelirinin belirli bir sınırı aşmaması gerekmektedir. Bu gelir sınırı projeye ve bölgeye göre değişebilir. Güncel ilanlarda belirtilen gelir sınırını dikkatlice incelemek önemlidir.