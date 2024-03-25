Soğuk kanlı hırsız, restoranda gözüne kestirdiği adamı bakın nasıl soydu!

İstanbul’da bir restoranda hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıs polisin takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yemek yeme bahanesiyle yan masadaki vatandaşların montlarındaki ve çantalarındaki cüzdanlarını çalan şüphelinin görüntüleri bakın kameraya nasıl yansıdı...

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Soğuk kanlı hırsız, restoranda gözüne kestirdiği adamı bakın nasıl soydu!

İstanbul’da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bazı restoranlarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis olay yerlerindeki güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızın görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde suç ortağı ile birlikte müşteri gibi lokantalara giren hırsızın, arka masasında sandalyeye asılı mont ya da çantaların içinden hırsızlık yaptığı görüldü. Büyük bir soğukkanlılık içinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin ardından hesabı ödeyerek olay yerinden ayrıldığı görüldü.

O BÖLGEDE ARTAN HIRSIZLIK ŞİKAYETLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkalini belirlediği şüpheliyi Fatih'te düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Bulgaristan uyruklu şüpheli Stefan K.'nin (52) 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 5 Ocak 2024 tarihinde I.A.'nın 5 bin 100 dolarını, 13 Ocak 2024'te Zeytinburnu'nda İ.A.'nın bin 850 lira ve 150 eurosunu, aynı gün Beyoğlu'nda F.H.'nin 3 bin 800 lira ve 450 eurosunu çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Polis olaylar sırasında şüphelinin yanında bulunan kişiyi arıyor.

Soğuk kanlı hırsız, restoranda gözüne kestirdiği adamı bakın nasıl soydu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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