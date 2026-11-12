İstanbul'da dehşet görüntü: Halıya sarılı halde bulundu!

İstanbul, Beyoğlu'da dehşet veren olay: Halıya sarılı halde bulundu, çok sayıda ekip sevk edildi!

Son dakika haberi... Beyoğlu Sütlüce’de bir evin içerisinde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Beyoğlu'nun Sütlüce semtinde kötü koku ihbarının gelmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.

Olay, Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binadan kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar polisi aradı.

HALIYA SARILI HALDE BULUNDU

İhbar üzerine binaya gelen ekipler, kokunun geldiği eve girince halıya sarılı erkek cesedi buldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

"Ceset kokusundan polisi aramışlar, ceset bulunmuş"

Murat Bayatlı isimli vatandaş, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış" dedi.

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