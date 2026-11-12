Altın fiyatları düşüyor! Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası bir haftanın en düşük seviyesine indi. Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Kasım 2026 Perşembe, güncel altın fiyatları...

1 7 Altın fiyatları, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası bir haftanın en düşük seviyesine indi. 2 7 Perşembe günü yüzde 0,2 değer kaybeden spot altın, ons başına 3.978 dolardan işlem gördü. 3 7 Küresel ons fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik, gram altının 6.429 TL'den satılmasına neden oldu. 4 7 ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin sıkı para politikasına işaret eden açıklamaları doları güçlendirirken, altın fiyatları bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi. Perşembe günü yüzde 0,2 değer kaybeden spot altın, 4 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini test ederek ons başına 3.978 dolardan işlem gördü. Küresel ons fiyatı ve döviz kurundaki hareketliliğin yansıdığı yurt içi piyasalarda ise gram altın 6.429 TL'den satılıyor. 5 7 Başlıca para birimleri karşısında 19 ayın zirvesine çıkan dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için dolar bazlı fiyatlanan altını daha maliyetli hale getirdi. 6 7 FED'İN ARALIK TOPLANTISI VE ABD ÜFE VERİSİ BEKLENİYOR Salı günü açıklanan Ekim ayı ABD enflasyonunun tahminleri aşmasının ardından, piyasalar 8-9 Aralık tarihlerindeki Fed toplantısında faiz artışı ihtimalini büyük ölçüde fiyatladı. Faiz getirisi olmayan altını elde tutma maliyetinin artması yatırımcı talebini sınırlarken, piyasalar Cuma günü yayımlanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine odaklandı. Analistler, kısa vadede petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların yönünün belirleyici olacağını ancak orta vadeli görünümde karamsar olmadıklarını belirtti. 7 7 JEOPOLİTİK RİSKLER ÇİFT YÖNLÜ ETKİ YARATIYOR ABD-İran hattındaki gerginlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler, ticari gemilere yönelik kısıtlamalar ve saldırı haberleriyle enerji arzı endişelerini canlı tutuyor. İran güvenlik şefi Mohsen Rezaei'nin müzakereler için ABD'ye şartlar sunması ve nükleer malzeme çıkışına izin verilmeyeceğini açıklaması diplomatik çıkmazı sürdürürken, Katar'ın arabuluculuk çabaları devam ediyor. Bölgedeki gerilim bir yandan güvenli liman talebiyle altını desteklerken, diğer yandan ham petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon ve Fed'in faiz artırımı endişelerini körüklüyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.



