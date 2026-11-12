Son Dakika haberi... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı!

Son Dakika haberi...Yılın son enflasyon raporu açıklandı. TCMB 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltti.

Fatih Karahan'ın sunumundan öne çıkanlar şöyle;

"Hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli buluyoruz. Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor. Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor.

Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz. Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Savaşın küresel büyüme görünümü üzerindeki etkisi, savaş bölgesi dışında görece sınırlı oldu. Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz. Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizleri dalgalı ve yüksek düzeyini koruyor.

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Yüksek seyreden enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. İkinci çeyrekte büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi. Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamaların altında seyrediyor. Veriler talep koşullarının dezenflasyon üst düzeyde olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde talep koşullarında dezenflasyonist korunacağını öngörüyoruz. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracat ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu bir performans sergiledi. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatı yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor.

Turizmde genel görünüm savaşa rağmen bozulmadı. Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı. 2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıkıyor. Enerji kaynaklı baskılara karşın diğer kalemlerdeki iyileşme sürüyor. Arz şoklardan enflasyon görünümüne etkileri yakından takip ediliyor. Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde dolaylı etkilere ilişkin olası riskleri göz ardı etmiyoruz. Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşme ile gerilese de oynak seyrediyor. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşiyor. Talep koşullarındaki yavaşlama temel mallarda dezenflasyonu destekliyor.

Enflasyonun ana eğilimi üçüncü çeyrekte yüzde 1,8'e gerilerken ekim ayında da bu seyrini korudu.

Kararlarımızı birkaç aylık eğilime göre şekillendiriyoruz. Trend enflasyon göstergesi ekim ayında yüzde 1,7'ye geriledi. Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor. Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı.

PARA POLİTİKASI

Sıkı para politikası duruşu korunuyor. Fon piyasasında yaşanan gelişmelerde riskleri sınırlamak için adımlar attık. Finansal istikrarı desteklemek amacıyla ilave önlemler aldık. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti toplam 400 baz puan geriledi.

Fon piyasasında yaşanan gelişmeler sonrasında fonlardan görülen çıkışlar büyük oranda mevduata yönlendi. Kredi büyümesi son dönemde yavaşladı. Toplam kredi büyümesi yüzde 20 civarına geriledi. Toplam tahsili gecikmiş alacak oranı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor. Bireysel kredilerdeki tahsili gecikmiş alacak verilerini yakından takip ediyoruz. Altın fiyatları ve risk iştahındaki oynaklık rezervlere yansıyor."

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