Kazakistan'da görülmemiş olay: Pencereden atılan bavulla para ortaya saçıldı!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir apartmanın önüne saçılan deste deste dolarlar görenleri şaşkına çevirdi. Para dolu bavulların binanın penceresinden atıldığı öne sürülürken, olayla aynı dönemde ülkenin iki büyük kamu kuruluşunun yöneticisi yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu sabah sıra dışı bir olay yaşandı. Kunayev Caddesi üzerinde bulunan Atlant isimli lüks konut kompleksinin önünde çok sayıda banknot ve para destesi bulundu.Olay yerinden kaydedilen görüntülerde, yere saçılmış 100 dolarlık banknotlara benzeyen paralar, bavullar ve bölgede inceleme yapan güvenlik görevlileri görüldü.İlk iddialara göre para dolu bavullar, apartmanın üst katlarından aşağı atılmıştı. Bazı yerel kaynaklar bina önünde sekiz bavul bulunduğunu ileri sürdü. Ancak bavulların sayısı, paraların gerçek olup olmadığı ve kim tarafından atıldığı henüz resmi makamlarca açıklanmadı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, 12 Kasım sabahı saat 06.30 sıralarında polis ekiplerine apartmanın önündeki para desteleriyle ilgili ihbar yapıldı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bina çevresinde inceleme başlattı. Görüntülerde bazı banknotların tek tek, bazılarının ise deste halinde yere saçıldığı dikkat çekti.Tengrinews muhabirleri olay yerine ulaştığında ise paraların ve polis ekiplerinin bölgeden ayrıldığı belirtildi.

AYNI DÖNEMDE İKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Para dolu bavullara ilişkin görüntüler tartışılırken Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB), ülkenin iki önemli kamu kuruluşunun yöneticisinin gözaltına alındığını açıkladı.Resmi açıklamaya göre, Kazakistan Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazyna Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ile Kazakistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Eljas Otınşiyev, 11 Kasım'da yolsuzluk suçu şüphesiyle gözaltına alındı.Operasyon kapsamında başka kişilerin de gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönlerinin araştırıldığını belirtti.

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BAVULLARLA OPERASYON ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Astana'daki para dolu bavulların görüntüleri, üst düzey yöneticilere yönelik operasyonla ilişkilendirildi.Bazı yerel haberlerde, paraların gözaltı işlemleri sırasında delillerden kurtulmak amacıyla pencereden atılmış olabileceği öne sürüldü. Bir başka iddiada ise soruşturmaya konu rüşvet miktarının 80 milyon dolara ulaşabileceği belirtildi.Ancak Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, söz konusu paraların gözaltına alınan yöneticilere ait olduğunu doğrulamadı. İddia edilen rüşvet miktarı da resmi olarak açıklanmadı.

PARALARIN SAHİBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olayın ardından en çok merak edilen konu, apartmanın önüne saçılan paraların kime ait olduğu oldu.Yetkililer, bavulların kim tarafından pencereden atıldığını, içlerinde ne kadar para bulunduğunu ve banknotların gerçek olup olmadığını henüz açıklamadı.Kazakistan'da iki üst düzey yöneticinin gözaltına alınmasıyla eş zamanlı ortaya çıkan görüntülerle ilgili soruşturma sürüyor.

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