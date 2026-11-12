Bakan Şimşek'ten son dakika duyuru: 5,1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attık...

Bakan Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, COP31 çerçevesinde düzenlenen "MBD İmza Töreni"ne katılarak Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

4 ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞUYLA ANLAŞMA

Bakan Şimşek, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile yeni anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

İmzalanan anlaşmaların toplam değerinin 5,1 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, “Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE KANADA ARASINDA NÜKLEER ANLAŞMASI

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı.

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