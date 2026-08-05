Trabzonspor'un yeni yıldızı yolda: Salah Türkiye'ye geliyor!

Bozro mavi'nin yeni yıldızı yolda: Trabzonspor, transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Mohamed Salah'ı Türkiye'ye getirmek için uçak gönderdi.

Trabzonspor, dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verilirken Mısırlı yıldız ile ilgili bordo-mavili takımdan yeni bir hamle daha geldi.

TRABZONSPOR UÇAK GÖNDERDİ

Trabzonspor, Mısırlı yıldızı İstanbul'a getirmek için uçak gönderdi. Salah'ın bugün saat 12:00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması bekleniyor.

İstanbul'da başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde önce imza işlemlerinin halledileceği ardından Salah'ın akşam saatlerinde Trabzon’a gideceği bildirildi.

İMZA TÖRENİ PERŞEMBE

Öte yandan Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan da dün yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun doğrudan sağlık kontrolüne götürüleceğini aktarmış ve şunları kaydetmişti:

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"İmza töreni perşembe günü olacak. Akşam saatlerinde gerçekleşmesini planlıyoruz. Oyuncunun sağlık kontrolü sürecine göre program şekillenecek. Bu oyuncunun üzerine getirebileceğiniz isimler artık iki elin parmaklarını geçmez. Kariyer anlamında daha üst seviyede bir oyuncu getirmek çok zor. Biz çok önemli bir oyuncuyu, çok önemli bir zamanda kadromuza kattık"

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