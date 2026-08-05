2026 LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! LGS Sonuçlarına Nereden Bakılır? T.C No, e-Okul, MEB Sonuç Sorgulama

2026 LGS yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, MEB’in resmî internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak yerleştikleri liseyi öğrenebilecek. İşte detaylar...

2026 LGS yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, MEB’in resmî internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak yerleştikleri liseyi öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler boş kontenjanlar ve nakil başvuru sürecine çevrildi. Peki LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır, nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte meb.gov.tr LGS sonuç ekranı ve nakil takvimine ilişkin ayrıntılar…

Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2026 LGS tercih sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Adaylar, MEB’in resmî internet sitesinde açılacak sonuç sorgulama ekranına girerek yerleştirildikleri okulu ve yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek. Sonuçlara, meb.gov.tr ana sayfasında yayımlanacak duyuru bağlantısı üzerinden ulaşılabilecek. İlk yerleştirmede istediği liseye giremeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil başvuru süreci başlayacak. Boş kontenjanlar, nakil tarihleri ve sonuç duyuruları da MEB tarafından paylaşılacak. LGS tercihleri Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koordinesinde 27 Temmuz'da sona erdi. Adaylar, "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini tamamlayacak.

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LGS TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 LGS takvimine göre, tercih yerleştirme sonuçları ile okullarda kalan boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. LGS sonuçları için kesin sonuç saati olmamakla birlikte 09.00-11.00 arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, yerleştirildikleri liseyi resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve istenen bilgilerle sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek. Aynı ekranda boş kalan kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

MEB.GOV.TR LGS 2026 TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

e-OKUL LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA GİRİŞ EKRANI

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuruları iki aşamada alınacak.

Birinci nakil dönemi

Tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026

Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos 2026

İkinci nakil dönemi

Tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos 2026

İlk yerleştirme döneminde herhangi bir liseye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından komisyonlar, yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026'da tamamlayacak. Pansiyonlu okullara yapılacak yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek, sonuçlar 4 Eylül 2026'da açıklanacak.