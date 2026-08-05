Altın fiyatları yükselişte: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentinin azalması ve jeopolitik gelişmelerle birlikte yükselişe geçti. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 7 Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentinin azalması ve jeopolitik gelişmelerle birlikte yükselişe geçti. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 7 Piyasa uzmanları, doların zayıflamasının değerli metallere olan talebi artırdığını vurguluyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş de altın piyasasını dolaylı yoldan destekliyor. 3 7 Zayıflayan ABD doları ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğini arkasına alan altın, küresel piyasalarda yükseliş serisini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı. Yatırımcıların dikkati, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz yol haritasına yön verecek istihdam verilerine çevrilirken, spot altın piyasasında hareketlilik hız kazandı. 4 7 Dolar endeksindeki zayıf seyir ve enerji maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle değer kazanan spot altın yüzde 1,3 oranında yükselerek 4127 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise yüzde 1,5 yükselişle 6324 TL seviyesine çıktı. 5 7 Piyasa uzmanları, dolardaki gevşemenin, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri farklı para birimi sahipleri için daha cazip hale getirerek talebi doğrudan artırdığını vurguluyor. 6 7 Son günlerde yaşanan sert kayıpların ardından yatay bir seyre geçen petrol fiyatları da altın piyasasını dolaylı yoldan destekliyor. Gerileyen enerji maliyetlerinin küresel enflasyon endişelerini yatıştırması, yüksek faiz beklentilerini zayıflatıyor. Enflasyon baskısının azalması, faiz getirisi sunmayan altın üzerindeki baskıyı da hafifletiyor. 7 7 FED’İN EYLÜL KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER GERİLEDİ Piyasalarda Fed’in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 59 olarak fiyatlanıyor. Söz konusu oran bir gün önce yüzde 67 seviyesindeydi. Yüksek faiz ortamı altının cazibesini sınırlandırsa da faiz artış ihtimalindeki düşüş değerli metale alan açmayı sürdürüyor.



