İETT otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: Sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.Kaza, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TRAFİK BİR SÜRE KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.Kazaya karışan otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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