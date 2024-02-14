Tosuncuk davasında yeni karar: Bakın hangi isim tahliye oldu? Sıra ona da gelecek mi?

Türkiye’nin en büyük dolandırıcılık vakası olarak da bilinen “Çiftlik Bank”ta yeni yargılanma süreci devam etti. Latin Amerika ülkesine kadar kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye’ye geçtiğimiz yıllarda getirilmişti.

Pendik Kaymakamlığı büyük vefa örneği göstererek şehit annesinin evinin çatısını onardı

KRİTİK BİR İSİM TAHLİYE EDİLDİ

Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın aralarında olduğu 20 kişi hakkında 5 ayrı dava için toplam 86 bin 114’er yıl hapis cezası bulunuyor. Mahkeme, sanıkları dinlerken sadece bir kişinin tahliyesine izin verdi.

Tosuncuk’un sağ kolu olarak da bilinen Osman Naim Kaya’nın tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, Kaya’nın herhangi bir delil karartma yapmadığını tespit etti.

TOSUNCUK’DA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

“Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi. Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete herhangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum.”

Haberin Devamı

Dikkat o tarihte doktora gitmeyin! Doktorlar iş bırakma eylemi yapacak