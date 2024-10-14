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Torun değil cani! Dedesiyle beraber 2 kişiyi de baltayla katleden torunun ifadesi kan dondurdu!

Bursa'da dedesini ve aynı evde yaşayan dedesinin sevgilisini ve arkadaşını baltayla katleden 16 yaşındaki torun savcılıkta verdiği ifadelerle kan dondurdu.

Torun değil cani! Dedesiyle beraber 2 kişiyi de baltayla katleden torunun ifadesi kan dondurdu!
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Bursa'da dedesini ve aynı evde yaşayan dedesinin sevgilisini ve arkadaşını baltayla katleden 16 yaşındaki torun savcılıkta verdiği ifadelerle kan dondurdu.

Bursa'da 16 yaşındaki M.K., adeta katliam yaptı. dedesi Mustafa Macar (78), sevgilisi Cavidan Aydın (70) ve arkadaşı Ufuk Can Us'u (18) balta ile katleden cani torun, yakalandı. Sorgusunda kan donduran olayın detaylarını anlattı.

Torun değil cani! Dedesiyle beraber 2 kişiyi de baltayla katleden torunun ifadesi kan dondurdu!

Korkunç olay, 11 Ekim'de Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. M.K. iddiaya göre Ufuk Can Us ve bir arkadaşıyla birlikte mahalledeki evlerinde alkol aldı.
Yine iddiaya göre M.K., Ufuk Can Us'u, ziynet eşyalarını çalmak üzere, mahalleye 3 kilometre mesafede yaşayan dedesi Mustafa Macar'ın yayla evine gönderdi.

Torun değil cani! Dedesiyle beraber 2 kişiyi de baltayla katleden torunun ifadesi kan dondurdu!

ÖNCE ARKADAŞINI GÖNDERDİ

M.K., bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisi de eve gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen arkadaşlar ile dede Macar ve birlikte yaşadığı Cavidan Aydın arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. M.K.'nin av tüfeğiyle ateş açtığı, dedesi Mustafa Macar'ın ise kendisini baltayla savunmaya çalıştığı belirtildi. Çıkan arbedede Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can Us vurularak hayatını kaybetti. 2 şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, eve gitmesiyle ortaya çıktı.

Torun değil cani! Dedesiyle beraber 2 kişiyi de baltayla katleden torunun ifadesi kan dondurdu!

EVİNDE SUÇ ALETLERİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen Mustafa Macar ile Cavidan Aydın'ın cansız bedeni evde, Ufuk Can Us'un cesedi ise evin bahçesinde bulundu.
Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. M.K. ve arkadaşı A.E., 1 saat sonra jandarma ekipleri tarafından Göynükbelen Mahallesi'ndeki evlerinde suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Torun değil cani! Dedesiyle beraber 2 kişiyi de baltayla katleden torunun ifadesi kan dondurdu!

CENAZELER ÜZERİNDE SVAP İNCELEMESİ YAPILDI

Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenazeler üzerinde svap ve parmak izi incelemesi yapıldı. Mustafa Macar Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'nde toprağa verilirken, Macar'ın birlikte yaşadığı Cavidan Aydın'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine gönderildi.
Ailesiyle birlikte Bursa'da yaşadığı ve 11 Ekim günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Ufuk Can Us'un cenazesi ise Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yumurcaklı Mahallesi'nde defnedildi.

Torun değil cani! Dedesiyle beraber 2 kişiyi de baltayla katleden torunun ifadesi kan dondurdu!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ONU HİÇ SEVMEDİĞİMİ…

Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K. ve A.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. M.K.'nin sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Dedesiyle anlaşamadığını ve birbirlerini sevmediklerini söyleyen M.K.'nin ifadesinde, "Arkadaşlarımla birlikte alkol alırken, konu dedemden açıldı. Onu hiç sevmediğimi söyledim. Konuşma sırasında birden gaza gelip, dedemin evine gitmek istedim. Bana kapıyı açmayacağı için önden Ufuk'u gönderdim.
Ben de yanımdaki diğer arkadaşımla birlikte Ufuk'un arkasından eve gittim. Ufuk kapıyı çalınca dedem açtı. Arkasından elimde tüfekle ben içeri girdim. Beni görünce, evdeki baltayı eline aldı. Ben ateş açınca arbede çıktı. Dedemi ve birlikte yaşadığı kadını öldürdüm. Arbede sırasında Ufuk'u yanlışlıkla vurdum" dediği belirtildi.

Kaynak: SABAH

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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