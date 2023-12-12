Torbacılık yapan Kayınvalde-damat yakayı ele verdiler!

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen damat ve kayınvalide, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Torbacılık yapan Kayınvalde-damat yakayı ele verdiler!

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen damat ve kayınvalide, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan ilçede görev yapan motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

TORBACI KAYINVALDE - DAMAT YAKAYI ELE VERDİ

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde sattığı belirlenen A.A.'yı takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin, kayınvalidesi E.D. İle birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenirken, polis ekipleri adresleri belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

Torbacılık yapan Kayınvalde-damat yakayı ele verdiler!

Adreslerde yapılan aramalarda, kayınvalide E.D.'nin ikametinde mavi bir çanta içerisinde çok sayıda yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ve gazete kağıdına sarılı exctacy hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Torbacılık yapan Kayınvalde-damat yakayı ele verdiler!

Torbacılık yapan Kayınvalde-damat yakayı ele verdiler!

Damat A.A.'nın ikametinde ise, bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kayınvalide ve damat tutuklandı.


Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri ise, Esatpaşa Mahallesi'nde şüphelendikleri Y.G. adlı bir kişiden, ruhsatsız tabanca ile tabancaya takılı şarjöre basılı 6 adet fişek ele geçirdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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