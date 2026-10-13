TFF'deki görevinden istifa etmişti: Lale Cander'den İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevinden istifa eden Lale Cander, mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cander, Hacıosmanoğlu'nun federasyonu aile şirketine çevirdiğini öne sürdü.

Lale Cander, TFF yönetiminden istifa ettikten sonra İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştirerek, federasyonda liyakat ve bağımsızlık sorunları olduğunu vurguladı.

Cander, TFF'nin bir aile şirketi olmadığını belirterek, akrabalık ilişkilerinin yönetimdeki etkisini eleştirdi ve iç hesaplaşmaların Türk futbolunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Cander, Türk futbolunda reform için gerekli olan kurumsallık ve liyakatın sağlanmadığını, bu durumun gelecekteki seçimlerde Hacıosmanoğlu'nun başarısını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

TFF yönetiminden istifa eden Lale Cander'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında açıklamalar geldi. Cander, Hacıosmanoğlu'nu sert sözlerle eleştirirken, liyakat olmadığını ve federasyonda görev alanların akrabalık ilişkilerine dikkat çekti.

İşte Lale Cander'in o sözleri:

"Türk futbolunda büyük bir reform yapmak için yola çıktık. Ancak reformların yerini zamanla dar bir akraba çevresiyle yönetim, iç hesaplaşmalar ve dedikodular aldı. Ben buna itiraz ettim.

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TFF bir aile şirketi değildir. 85 milyonluk bir ülkede futbol federasyonunun yönetiminde akrabalık ve yakın çevre ilişkilerinin bu kadar konuşulması normal değildir. Böyle bir yapıda liyakat ve bağımsızlık sorularının sorulması kaçınılmazdır. Bana verilen cezayla yönetim içerisinde itiraz eden bir ismin pasifize edilmek istendiğini düşünüyorum. Başkanvekili ve aynı zamanda başkanın şahsi avukatı Fuat Göktaş’ın etkin olduğu hukuk yapılanması ile etik ve disiplin mekanizmalarının bu süreçte nasıl kullanıldığı hukuken denetlenmelidir. Önümüzde hakemlik sistemi, kulüplerin mali yapısı, altyapı, amatör ve kadın futbolu, bahisle mücadele ve bağımsız hukuk kurulları gibi devasa sorunlar vardı. Biz bunlarla uğraşacağımıza kendi içimizdeki insanlarla uğraştık. Küçük hesaplaşmalarla Türk futbolunun zamanını kaybettik.

TFF Başkanı bugün seçim olsa, yeniden sandık kurulsa 30 oy alamaz. Adaylık için gerekli desteğin ve imzaların dahi toplanıp toplanamayacağı tartışılır. Benim meselem koltuk değil. İçeride kalıp yanlış gördüğüm şeylere itiraz ettim. Artık bunun Türk futboluna faydası kalmadı. Kurumsallık, liyakat ve bağımsız hukuk olmadan Türk futbolunda reform yapılamaz."

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