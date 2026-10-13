Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TBMM'de sürpriz ziyaret!

TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük" dedi.

TBMM'de siyaset gündemine damga vuran kritik bir temas gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek bir süre baş başa görüştü.

"İKİ ESKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK"

Görüşmenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, temasın içeriğine ilişkin dostane mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, sürpriz buluşmaya dair açıklamasında "İki eski arkadaş olarak görüştük" ifadelerine yer verdi.