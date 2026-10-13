  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TBMM'de sürpriz ziyaret!

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TBMM'de sürpriz ziyaret!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TBMM'de sürpriz ziyaret!
Yayınlanma:

TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük" dedi.

TBMM'de siyaset gündemine damga vuran kritik bir temas gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek bir süre baş başa görüştü.

TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı

"İKİ ESKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK"

Görüşmenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, temasın içeriğine ilişkin dostane mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, sürpriz buluşmaya dair açıklamasında "İki eski arkadaş olarak görüştük" ifadelerine yer verdi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Özgür Özel grup toplantısında Cemil Tugay'a "Namussuz" dedi!
Özgür Özel grup toplantısında Cemil Tugay'a "Namussuz" dedi!
Cemil Tugay’dan Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken açıklama: CHP’de kalsaydım…
Cemil Tugay’dan Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken açıklama: CHP’de kalsaydım…
AK Parti'den 3 isme milyonluk tazminat davası!
AK Parti'den 3 isme milyonluk tazminat davası!
MHP lideri Devlet Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü destek vermeli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü destek vermeli
Marmara peş peşe sallanıyor: Uzmanlardan dikkat çeken detay: Fay hattı kayıyor...
Marmara peş peşe sallanıyor: Uzmanlardan dikkat çeken detay: Fay hattı kayıyor...
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi!
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar: Sorunlu fonları karantinaya aldık...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar: Sorunlu fonları karantinaya aldık...