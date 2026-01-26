  1. Anasayfa
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın sert çıkışlarıyla yürekleri ağıza getirirken yatırımcısı da merakla takip ediyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları....
Altın fiyatları canlı ve anlık ekonomi grafiklerinde, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın anlık ve canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Altın, 26 Ocak Pazartesi günü canlı ve anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Değerli metallerde, hafta boyunca jeopolitik gerginliklerin sürmesi, dolar endeksinin zayıflaması ve Fed'e dair faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle güvenli liman talebi artarken bu görünüm değerli metallerdeki ralliyi destekledi. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 26 Ocak 2026 tarihinde güncellendi. Analistler, jeopolitik gerilimlerin değerli metallerdeki yükselişte belirleyici rol oynadığını ve Fed'in para politikasında gevşeme beklentilerinin de bu görünümü desteklediğini belirterek, güçlü merkez bankası alımları ile ETF'lere girişlerin de yükselişe katkı sağladığını kaydetti. Altının ons fiyatı tamamlanan haftada 5 bin dolar seviyesini test etti. En yüksek 4.989,87 doları görerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, haftayı rekoruna yakın 4.986,40 dolardan tamamladı. 26 Ocak Pazartesi günü ise altının ons fiyatı 5.073 doları görerek bir kez daha rekora koştu. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 OCAK 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 7.078,12

Satış: 7.079,03

ÇEYREK ALTIN FİYATI 26 OCAK 2026
Alış: 11.653,00

Satış: 11.742,00

ONS ALTIN FİYATI 26 OCAK 2026
Alış 5.072,92 Dolar

Satış: 5.073,56 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 26 OCAK 2026
Alış: 46.469,00 TL

Satış: 46.787,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 26 OCAK 2026
Alış: 7113 TL

Satış: 7199 TL

