Tesla aracı olanlar eyvah diyecek! 27 binden fazla araç geri çağrıldı

Tesla, geri dönüş kamerası görüntülerinin gecikmeli iletilmesi nedeniyle 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağırdığını açıkladı.



Yetkililer, bu durumun sürücünün görüşünü olumsuz etkileyebileceğini ve bu da kaza riskini artırabileceğini söyledi.



Tesla araçlarını geri çağırıyor

Tesla temsilcileri, etkilenen araçların sisteminin kapanmadan yeniden başlatılma komutu aldığını ve bu nedenle geri görüş görüntüsünün ekranda gecikmelere neden olduğunu söyledi.

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Temsilciler, sorunun bir yazılım güncellemesi ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.



Bundan önce de Tesla Cybertruck modellerini geri çağırmıştı. Şirket ayrıca geri vitese geçildiğinde görüntü iki saniye içinde belirmeyebileceğini belirtti. Ek olarak, geri görüş kamerası ekranının altı ila sekiz saniye boyunca boş kalabileceğini belirtti. Ek olarak, bu yılın başlarında ABD'de birçok Cybertruck modelini silecekler ve dış kaplama ile ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırdığına dikkat çekti.