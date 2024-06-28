Kredi arayana müjde! 4 banka kredi veriyor

Birçok banka faizsiz kredi verecek. Faizsiz kredi ile alakalı detayların tamamını haberimizde görebilirsiniz.

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Kredi arayana müjde! 4 banka kredi veriyor

Faizsiz krediler, son zamanlarda Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bankalar bu konuda peş peşe kampanyalar başlatmaya devam ediyor. Bu nedenle, sekiz banka faizsiz kredi kampanyası koşulları ve başvuru formlarını incelemeye başladı. Hangi bankalar faizsiz kredi sağlayabilir?

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AKBANK A.Ş

10.000 TL'lik 6 aylık bir ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli taksitli avans %0 faizle kullanılabilir.

Kampanya 31 Mayıs'tan 30 Haziran 2024'e kadar devam edecek.

Albaraka

Yeni müşteriler, vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansmanı elde edebilirler.

Kredi: 15.000 TL

Faiz oranı %0'dır.

Garanti BBVA

Yeni müşterilere 11 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar 20.000 TL faizsiz kredi fırsatı sunuyor.

Kredi: 20.000

Faiz oranı %0'dur.

EN PARA

Yeni müşteriler için %0 faizli kredi imkanı.

Kredi 10.000 TL'dir.

Aylık faiz oranı 0,00%'dIr.

1.666,67 TL aylık taksit

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