Dünyanın en büyük dizi, film ve belgesel izleme platformu olarak kabul edilen Netflix, reklamlı üyelik modelini başlatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en popüler dijital platformu olarak bilinen Netflix, bu süreçte kullanıcılarına dizi ve film gibi her gün yeni seçenekler sunuyor.

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Netflix, son zamanlarda aldığı kararlarla sık sık gündeme gelen radikal kararlar almayı planlıyor. Bu nedenle Netflix, Kenya gibi bazı Avrupa ülkelerinde ücretsiz üyelik platformu sunacak.

Kenya'da ilk kez kullanıma sunulan ücretsiz üyelik beklentileri karşılayamadı ve daha sonra kaldırıldı.

Netflix, Avrupa'daki kullanıcı sayısını azalttığı için bu özelliği Avrupa ülkelerinde başlatması bekleniyor.

NETFLIX reklamlı üyeliği

Bu yöntem devreye alındığında, Netflix üyesi olmak isteyen ancak üyelik ücreti ödemek istemeyen kişiler için reklamlı üyelik açılabilir.

Netflix, Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten yeterli sayıda kullanıcıya ulaştığını belirtti ve bu girişimi ile Avrupa ülkelerinde de kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor.