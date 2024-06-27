Netflix reklamı üyelik nedir?

Netflix ücretsiz mi olacak? Sosyal medya da dolaşan bu konular ile alakalı tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Netflix reklamı üyelik nedir?

Dünyanın en büyük dizi, film ve belgesel izleme platformu olarak kabul edilen Netflix, reklamlı üyelik modelini başlatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en popüler dijital platformu olarak bilinen Netflix, bu süreçte kullanıcılarına dizi ve film gibi her gün yeni seçenekler sunuyor.

MSB açıkladı! 25 bin asker alımı yapılacakMSB açıkladı! 25 bin asker alımı yapılacak

BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu!BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu!

TRT 1 neden açılmıyor! TRT güncel frekansTRT 1 neden açılmıyor! TRT güncel frekans

Netflix, son zamanlarda aldığı kararlarla sık sık gündeme gelen radikal kararlar almayı planlıyor. Bu nedenle Netflix, Kenya gibi bazı Avrupa ülkelerinde ücretsiz üyelik platformu sunacak.

Kenya'da ilk kez kullanıma sunulan ücretsiz üyelik beklentileri karşılayamadı ve daha sonra kaldırıldı.

Netflix, Avrupa'daki kullanıcı sayısını azalttığı için bu özelliği Avrupa ülkelerinde başlatması bekleniyor.

NETFLIX reklamlı üyeliği

Bu yöntem devreye alındığında, Netflix üyesi olmak isteyen ancak üyelik ücreti ödemek istemeyen kişiler için reklamlı üyelik açılabilir.

Netflix, Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten yeterli sayıda kullanıcıya ulaştığını belirtti ve bu girişimi ile Avrupa ülkelerinde de kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya mevkidaşı ile görüştü: İkili ilişkilere vurgu yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya mevkidaşı ile görüştü: İkili ilişkilere vurgu yapıldı
MSB açıkladı! 25 bin asker alımı yapılacak
MSB açıkladı! 25 bin asker alımı yapılacak
TRT 1 neden açılmıyor! TRT güncel frekans
TRT 1 neden açılmıyor! TRT güncel frekans
MSB'den 3. dünya savaşı açıklaması,'' Türkiye en hazırlıklı ülkelerden biri''
MSB'den 3. dünya savaşı açıklaması,'' Türkiye en hazırlıklı ülkelerden biri''
Son Haberler
İstanbul’da neler oluyor? Binalar peş peşe yıkılıyor: Binlerce bina risk altında!
İstanbul’da neler oluyor? Binalar peş peşe yıkılıyor: Binlerce bina risk altında!
MEB’de torpil isteği iddalarına cevap geldi: Bakanlık açıklama yaptı
MEB’de torpil isteği iddalarına cevap geldi: Bakanlık açıklama yaptı
Netflix reklamı üyelik nedir?
Netflix reklamı üyelik nedir?
Bitcoin ve Ethereum ETF’inden sonra patladı: Sırada Solana var…
Bitcoin ve Ethereum ETF’inden sonra patladı: Sırada Solana var…
İsviçre’ye işçi olarak gidebilirsiniz! İsviçre işçi alımı başvurusu
İsviçre’ye işçi olarak gidebilirsiniz! İsviçre işçi alımı başvurusu
Sinan Akçıl ile Mohamed Hadid arasında Filistin dayanışması: '1-2 yıl para kazanmayalım'
Sinan Akçıl ile Mohamed Hadid arasında Filistin dayanışması: '1-2 yıl para kazanmayalım'
Çok Okunanlar
Hançeri kınına sokun! 27 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Hançeri kınına sokun! 27 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 27 Haziran 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu raporu
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 27 Haziran 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu raporu
Bankalar kesenin ağzını açtı! 8 Banka faizsiz kredi verme kararı aldı: İşte aranan şartlar
Bankalar kesenin ağzını açtı! 8 Banka faizsiz kredi verme kararı aldı: İşte aranan şartlar
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
MİT'ten başarılı operasyon! Kırmızı bültenle aranan, Ali Dinçer etkisiz hale getirildi!
MİT'ten başarılı operasyon! Kırmızı bültenle aranan, Ali Dinçer etkisiz hale getirildi!
Son dakika! AK Parti'nin kurucu üyelerindendi: Eski bakan Yaşar Yakış vefat etti
Son dakika! AK Parti'nin kurucu üyelerindendi: Eski bakan Yaşar Yakış vefat etti
Yorumlananlar
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu