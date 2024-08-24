Telefon kiralama nasıl yapılıyor, Telefon kiralama ne kadar? Telefon kiralama yapan yerler!

Teknoloji mağazaları da Türkiye'deki artan enflasyondan etkilendi. Mobil cihazların uzun süreli kiralanması, bazı zincir marketlerde başladı. Kullanıcı, yapılan kampanyalarda sıfır durumda ve üretici garantisine sahip akıllı telefonlar kiralıyor. İlk kiralama sırasında ürünün kutusu açılır. Akıllı telefonlar, 12'den 18'e kadar 24 aya kadar kiralanabilir.

Telefon Kiralamak İçin Kredi Notu Gerekiyor

Zincir marketler tarafından başlatılan bu yeni uygulamada, telefon kiralamak isteyenlerin kimlik bilgilerini doğru bir şekilde vermeleri gerekiyor. Kiraladıkları telefonların bir süre sonra satın alınması mümkündür. Bununla birlikte, kiralama işlemi tamamlandıktan sonra bu süre uzatılamıyor.

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Kiralama ve Satın Alma Ücretleri

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük'e göre, tüketiciler için bazı olumsuz yönleri olabilir. Küçük, telefonun kiralama fiyatından daha fazla olacağını söyledi.

Kiralanan telefonların verilerinin korunmasının tehlikeli olduğunu belirten Küçük, "Kiralanan akıllı telefona yüklenen gizli ve kişisel bilgilere dikkat edilmesi gerekiyor." Kiraladıkları telefonları asla geri almazlar. Bu nedenle kişisel verilerin ve bilgilerin sıfırlanması gerekir. Tüketiciler, sıfırlanmayan veri ve bilgilerden zarar görebilir." dedi.

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Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, kiralanan telefonların kaybedilmesi durumunda yaşanabilecek olan durumların dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi. Küçük, konuşmasının ardından yenilenmiş telefonların sayısının arttığını belirtti.