Halka arzlar açıklandı! Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin AŞ halka arz oldu

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin AŞ'nin ilk halka arzları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

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Halka arzlar açıklandı! Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin AŞ halka arz oldu

SPK'nın haftalık raporuna göre Kurul, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 105 liradan ve Cem Zeytin AŞ'nin pay başına 15,30 liradan ilk halka arzını onayladı.

Ayrıca kurul, Pera Yatırım Holding AŞ'nin 855 milyon 360 bin lira, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 260 milyon 10 bin lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 189 milyon 525 bin 416,90 lira, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ'nin 269 milyon 706 bin 307,50 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar 670 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 100 milyon lira, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira ve QNB Finans Faktoring AŞ'nin 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı taleplerine onay verildi.

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Ek olarak, Pasha Yatırım Bankası AŞ Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu, TMKŞ Zip Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu ve D Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracatları onaylandı.

Kurum, Piramit Portföy Yönetimi AŞ'nin İlaç ve Kimya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin Climatetech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin Solaris Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin Cleantech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ'nin Teknosab Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ (ADESE) pay piyasasıyla ilgili olarak 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kurul, 1 kişinin borsada ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıllık işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

Kurul, Türkiye'de ikamet eden insanlara yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yapıldığı belirlenen 29 web sitesine erişimi engellemek için gerekli hukuki önlemlerin alınmasını kararlaştırdı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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