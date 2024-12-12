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Tekirdağ'da sahipsiz köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş hastaneye sevk edildi

Tekirdağ'da sahipsiz köpek dehşeti: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da sahipsiz köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş hastaneye sevk edildi
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Tekirdağ'da sahipsiz köpek dehşeti: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde işe gitmek için çıkan Ferhat Yiğit (44), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da sahipsiz köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş hastaneye sevk edildi

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yiğit, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yiğit, tedavisi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda yürüdüğü sırada 2 köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Sahipsiz köpeklerden dolayı her gün bölgeden elinde sopayla geçtiğini belirten Yiğit, "Köpekler saldırınca montumu çıkarıp kendimi korumaya çalışsam da önce montumu parçaladılar, sonra da beni kolumdan, bacağımdan ve karnımdan ısırdılar. Daha önce de 20 yaşındaki kızım aynı bölgede köpeklerin saldırısına uğradı. Biz her gün o güzergahı kullanıyoruz ve her gün buna maruz kalıyoruz. Bir daha böyle saldırılara maruz kalmamak için yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak:AA

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