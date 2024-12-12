KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya ceza! Çocuk mahremiyetini hiçe saydı: O hesaplar, incelemede...

KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya ceza: KVKK, çocukların kullandığı hesaplarla ilgili, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı davranışta bulunan Instagram'ın sahibi Meta'ya 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) kararına göre, 18 yaş altı kullanıcılar tarafından açılan gizli Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilerek kamuya açık hale gelmesine imkan tanınması ve çocukların kişisel verilerinin herkes tarafından erişilebilir kılınması nedeniyle, çocuk kullanıcıların kişisel verilerinin ve mahremiyetinin ihlal edildiği iddiaları üzerine resen inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucu, Instagram işletme hesaplarındaki e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin Instagram'ın HTML kaynak kodunda yer alması, bu bilgilerin herkes tarafından toplanabilir hale gelmesi sebebiyle çocuk kullanıcıların "çevrim içi ortamdaki risklere karşı savunmasız hale geldiği" tespit edildi.

Veri sorumlusu konumundaki Meta'nın, veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik tedbirleri alma noktasında yetersiz kaldığını belirleyen KVKK, çocukların kişisel verilerinin herkes tarafından erişilebilir olmasının çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sebep olabileceğini tespit etti.

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KVKK, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler kapsamında bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen Meta'ya 2 milyon 500 bin lira idari para cezası verdi.

Çocuk kullanıcılara ait gizli Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilmesi sürecinde yaş kriterinin sorgulamaması, işletme hesabına ebeveynlerin bilgisi ve kontrolü doğrultusunda geçiş yapılmasına yönelik bugüne kadar herhangi bir tedbir alınmaması nedeniyle de Meta'ya 9 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Böylece, Türkiye'de 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Meta'ya, toplam 11 milyon 500 bin lira idari para cezası verildi.

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