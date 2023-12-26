Tekirdağ'da sağlıkçıya şiddet! Kanser babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle dövdü!

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir kişi, acil serviste kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanını darp etti. Kavgada hafif şekilde yaralanan sağlık çalışanı ise H.A.'dan şikayetçi oldu.

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Tekirdağ'da sağlıkçıya şiddet! Kanser babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle dövdü!

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir kişi, acil serviste kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışınını darp etti. Saldırgan, gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından çok yönlü soruşturma başlattı.

Olay, 20 Aralık akşamı Çerkezköy Devlet Hastanesinde meydana geldi. Evde rahatsızlanan kanser hastası K.A.'yı oğlu H.A. ve eşi hastanenin acil servisine götürdü. İleri seviyede kanser hastası olan K.A.'ya acil servisteki hemşir Emrah T. müdahale etti.

HEMŞİRE YUMRUK ATTI

Müdahalenin ardından babasıyla fazla ilgilenilmediği gerekçesiyle gelini telefonla bu anlara çektiği esnada sağlık personeli tarafından dışarıya çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen H.A. sağlık çalışanı Emrah T.'ye yumruk atarak darp etti.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, arbedeyi ise polis ve hastanenin güvenliği ayırdı. Olaydan sonra gözaltına alınan H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİKAYETÇİ OLDU

H.A. ifadesinde; babasıyla fazla ilgilenilmediğini öne sürdüğü ve eşine bağırarak çıkarttığı sağlık çalışanı Emrah T. ile tartıştıklarını ve kendisini tutamayıp yumruk attığını söyledi. Kavgada hafif şekilde yaralanan sağlık çalışanı ise H.A.'dan şikayetçi oldu.

KAYMAKAMLIK OLAYDAN 6 GÜN SONRA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından görüntülerin kim tarafından sızdırıldığına yönelik çok yönlü soruşturma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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