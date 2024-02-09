Serbest piyasada bugün durum ne? İşte döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, Dolar 30,6810 liradan, euro ise 33,0450 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada bugün durum ne? İşte döviz fiyatları

Dolar 30,6810 liradan, euro ise 33,0450 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 30,6790 liradan alınan dolar 30,6810 liradan, 33,0430 liradan alınan euro ise 33,0450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,59 liradan, euro ise 33,00 liradan satılmıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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