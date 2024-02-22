Tekirdağ'da nefes kesen operasyon! 6 ay süren takibin ardından poşet poşet uyuşturucu ile yakalandılar!

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 6 aylık takibin ardından, 5 kişi poşetlerle uyuşturucu ve deste deste paralarla gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da nefes kesen operasyon! 6 ay süren takibin ardından poşet poşet uyuşturucu ile yakalandılar!

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik 6 ay süren takipli çalışma ile poşet poşet uyuşturucu, demet demet para ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.K., H.E., O.E., Ç.İ. ve A.K. isimli şahıslar 6 ay takibe alındı.

Tekirdağ'da nefes kesen operasyon! 6 ay süren takibin ardından poşet poşet uyuşturucu ile yakalandılar!

6 aylık süreçte yapılan 2 ara yakalamalarda, 14 adet şeffaf poşette 6 kilo 800 gram metamfetamin maddesi, 3 adet şeffaf poşet içinde 2 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda Ç.İ., S.K. ve O.E. isimli şahısların tutuklanırken çalışmaların devamında hedef şüpheli H.E ve A.K isimli şahısların şahsın yakalanması amacıyla Ergene İlçesi ve Edirne Keşan İlçesinde bulunan ikametlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tekirdağ'da nefes kesen operasyon! 6 ay süren takibin ardından poşet poşet uyuşturucu ile yakalandılar!
Yapılan aramalarda, 440 gram eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca mermisi, 1 adet hassas terazi, 120 bin 150 TL para ele geçirilmiş, H.E ve A.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da nefes kesen operasyon! 6 ay süren takibin ardından poşet poşet uyuşturucu ile yakalandılar!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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