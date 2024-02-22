Feyza Altun için şok talep! Hapis cezası alabilir

Fenomenlerle ilgili yaptığı paylaşımlarla Feyza Altun gündeme gelmişti. Bununla birlikte, "Şeriata s.kayım" dediği için polis onu gözaltına aldı. Feyza Altun'a "halk arasında nefret ve düşmanlık uyandırmak" suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Feyza Altun için şok talep! Hapis cezası alabilir

Şeriat paylaşımı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı. Altın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündeme geldi. Altın, "halkı kin ve düşmanlığa sürüklemek" suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

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X adlı bir sosyal medya hesabı üzerinden şeriat paylaştığı için Altın soruşturma altına alınmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bu konu dikkate alınmıştır.

Altın, yaptığı paylaşımın kendisine ait olduğunu itiraf etti, ancak iddianamede yer alan ifadesinde, şeriatın bir din değil, bir yönetim şekli olduğunu ve bu nedenle herhangi bir inanca saygısızlık yapmadığını savundu. Altın, kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiği için savunma yaptı.

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