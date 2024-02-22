Emeklilik bekleyene resmen piyango vurdu! Yeni EYT düzenlemesi geliyor

EYT düzenlemesiyle, milyonlarca insan emeklilik hayali kurarken yüzbinlerce kişi erken emekli olabildi. EYT kapsamına girmeyenler için yeni kurallar geliyor.

YAYINLAMA
Google News
Emeklilik bekleyene resmen piyango vurdu! Yeni EYT düzenlemesi geliyor

Doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması hakkında ayrıntıları dikkatle incelerken, yaşı dolan prim gün sayısı az olanlar, borçlanma yoluyla erken emekli olabilme yöntemlerini merak ediyor. Yaş ve sigortalılık süresi emekli olmak için iki temel gereklilikti.

Bir fiili çalışmadan emekli olmak mümkün değildir, ancak prim gün sayısı şartı tüm sigortalılık süresi boyunca gerekli değildir. Kadın sigortalılara doğum nedeniyle hak verilirken, doğum yapmak için çalışma yapan kadınlar, doğum borçlanması adına prim gün sayılarını tamamlayabilir. Doğum nedeniyle kadın çalışanların iş hayatından uzak tutulurken bu durumlarda gün sayısı şartını karşılamak zorunda olduklarının altı çizildi. Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara özel doğum borçlanması hakkı verildi.

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatlarıAltın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Karar öncesi dolar 31 lirayı aştı, işte beklentiler…Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Karar öncesi dolar 31 lirayı aştı, işte beklentiler…

Mobilya sektörü kredi kartına daha fazla taksit bekliyor: İşletme sahipleri zorluk çekiyor…

Stajdan Sonra Çalışma

Bu dönemde, kısa vadeli sigorta primi yatan kadın sigortalılar daha uzun vadeli sigorta kollarına tabi olurken, çalışma süreleri için doğum borçu devreye girer. 25 Mayıs 1994'te staj yapan ve kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenen kadınlar, 25 Mayıs 1997'de uzun vadeli sigorta kolları devreye girdiğinde 5.975 prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabilecektir. emeklilikte yaş öne çekilirken. Bu kadın sigortalı, 25 Mayıs 1995'te doğum yaptığı için borçlanma hakkına sahiptir.

Doğum borçlanması yapan kadın çalışanlar, prim gününü doldurmuş olarak kabul edilir. Kadın sigortalılar, emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresi koşulunu tamamladıkları için prim ödeme gün sayısı şartına ayak uyduramaz. Doğum borçlanması bu durumda devreye girer ve prim ödeme gün sayısını doldurma hakkı verir. Kadın sigortalılar, doğum borçlanmasından kaynaklanan prim ödeme gün sayısının artmasıyla emekli olma hakkına sahiptir.

Her doğum, 720 günlük bir borçlanma süresini doğum borçlanması olarak kabul etmez. Bu durumda, her doğumdan sonra sigortalı kadın 720 gün borçlanma hakkına sahiptir. Kadın sigortalılar üç doğuma kadar borçlanabilir ve borç 720 günün altında olabilir. 2014 yılında yapılan bir değişiklikle, tüm kadın sigortalılara doğum borçlanma hakkı verildi. Bu, doğum borçlanma hakkını üçe çıkardı. Sigortalı kadın, üç doğumu borçlanma hakkına sahip olduğu için 2 bin 160 gün borçlanma hakkına sahiptir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Karar öncesi dolar 31 lirayı aştı, işte beklentiler…
Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Karar öncesi dolar 31 lirayı aştı, işte beklentiler…
Mobilya sektörü kredi kartına daha fazla taksit bekliyor: İşletme sahipleri zorluk çekiyor…
Mobilya sektörü kredi kartına daha fazla taksit bekliyor: İşletme sahipleri zorluk çekiyor…
Çok merak edilen Fed FOMC tutanakları yayınlandı: Faiz indirimi için hangi mesajlar çıktı?
Çok merak edilen Fed FOMC tutanakları yayınlandı: Faiz indirimi için hangi mesajlar çıktı?
Son Haberler
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: "Dertleri sadece çıkarlarını korumak"
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: "Dertleri sadece çıkarlarını korumak"
Tam bir vitamin deposu! Sadece Mersin'de üretiliyor: Bir tane yiyen ertesi gün enerji patlaması yaşıyor!
Tam bir vitamin deposu! Sadece Mersin'de üretiliyor: Bir tane yiyen ertesi gün enerji patlaması yaşıyor!
Resimde seçtiğiniz ağaç baskın karakterinizi ortaya çıkaracak! Kendinizi tek testle keşfedin
Resimde seçtiğiniz ağaç baskın karakterinizi ortaya çıkaracak! Kendinizi tek testle keşfedin
Bu kek tarifini ünlü şefler sır gibi saklıyor... İşte Kabardıkça kabaran kekin püf noktası! Süt yerine bakın ne koyuyorlar...
Bu kek tarifini ünlü şefler sır gibi saklıyor... İşte Kabardıkça kabaran kekin püf noktası! Süt yerine bakın ne koyuyorlar...
Rekabet Kurulu’ndan okkalı ceza: Dev gıda şirketine kurum acımadı…
Rekabet Kurulu’ndan okkalı ceza: Dev gıda şirketine kurum acımadı…
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok Okunanlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Şubat 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Şubat 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
CHP'nin kalesi yıkılıyor mu? Son anket sonuçları yayınlandı, Cumhur ittifakı İzmir'i kazanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı
CHP'nin kalesi yıkılıyor mu? Son anket sonuçları yayınlandı, Cumhur ittifakı İzmir'i kazanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı
Saruhan'da CHP'nin imdadına Saadet yetişti! CHPli başkan Saadet Partisi logosu altında seçime girecek!
Saruhan'da CHP'nin imdadına Saadet yetişti! CHPli başkan Saadet Partisi logosu altında seçime girecek!
BİM Market 21-27 Şubat 2024 Aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
BİM Market 21-27 Şubat 2024 Aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"