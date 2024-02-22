Emeklilik bekleyene resmen piyango vurdu! Yeni EYT düzenlemesi geliyor

Doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması hakkında ayrıntıları dikkatle incelerken, yaşı dolan prim gün sayısı az olanlar, borçlanma yoluyla erken emekli olabilme yöntemlerini merak ediyor. Yaş ve sigortalılık süresi emekli olmak için iki temel gereklilikti.

Bir fiili çalışmadan emekli olmak mümkün değildir, ancak prim gün sayısı şartı tüm sigortalılık süresi boyunca gerekli değildir. Kadın sigortalılara doğum nedeniyle hak verilirken, doğum yapmak için çalışma yapan kadınlar, doğum borçlanması adına prim gün sayılarını tamamlayabilir. Doğum nedeniyle kadın çalışanların iş hayatından uzak tutulurken bu durumlarda gün sayısı şartını karşılamak zorunda olduklarının altı çizildi. Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara özel doğum borçlanması hakkı verildi.

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Stajdan Sonra Çalışma

Bu dönemde, kısa vadeli sigorta primi yatan kadın sigortalılar daha uzun vadeli sigorta kollarına tabi olurken, çalışma süreleri için doğum borçu devreye girer. 25 Mayıs 1994'te staj yapan ve kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenen kadınlar, 25 Mayıs 1997'de uzun vadeli sigorta kolları devreye girdiğinde 5.975 prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabilecektir. emeklilikte yaş öne çekilirken. Bu kadın sigortalı, 25 Mayıs 1995'te doğum yaptığı için borçlanma hakkına sahiptir.

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Doğum borçlanması yapan kadın çalışanlar, prim gününü doldurmuş olarak kabul edilir. Kadın sigortalılar, emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresi koşulunu tamamladıkları için prim ödeme gün sayısı şartına ayak uyduramaz. Doğum borçlanması bu durumda devreye girer ve prim ödeme gün sayısını doldurma hakkı verir. Kadın sigortalılar, doğum borçlanmasından kaynaklanan prim ödeme gün sayısının artmasıyla emekli olma hakkına sahiptir.

Her doğum, 720 günlük bir borçlanma süresini doğum borçlanması olarak kabul etmez. Bu durumda, her doğumdan sonra sigortalı kadın 720 gün borçlanma hakkına sahiptir. Kadın sigortalılar üç doğuma kadar borçlanabilir ve borç 720 günün altında olabilir. 2014 yılında yapılan bir değişiklikle, tüm kadın sigortalılara doğum borçlanma hakkı verildi. Bu, doğum borçlanma hakkını üçe çıkardı. Sigortalı kadın, üç doğumu borçlanma hakkına sahip olduğu için 2 bin 160 gün borçlanma hakkına sahiptir.