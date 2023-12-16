Tehlikeye aldırış etmedi! Bu da Türk usulü yol yardımı: İki araba arasına girdi, ayaklarıyla itti!

Muğla Menteşe'de gecenin ilerleyen saatlerinde yolda kalan bir eski model Tofaş marka otomobil, gideceği noktaya akıl almaz bir yöntemle ulaştırıldı. Trafikte aracı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Tehlikeye aldırış etmedi! Bu da Türk usulü yol yardımı: İki araba arasına girdi, ayaklarıyla itti!

Görenleri şaşkına uğratan olay Muğla'nın Menteşe ilçe merkezinde kaydedildi.

Gece yolda kalan bir aracı gideceği noktaya götürmek için yardımcı koşan kişiler, çalışan bir araç ile yolda kalan diğer aracın arasına bir genci uzattılar. İtme işleminde kullanılacak olan aracın ön kaportası üzerine uzanan bir şahıs hareket eden araçtan aldığı güçle ayaklarını öndeki aracın arka tamponuna dayayarak tehlikeyi aldırış etmeden öndeki aracın gideceği noktaya ulaştırılmasına bu şekilde yardımcı olmaya çalıştı.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen ilginç olay, objektiflere bu şekilde yansıdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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