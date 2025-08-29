TBMM'de Gazze için önemli toplantı: Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar...

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis olağanüstü toplandı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail ateşkesi kabul etmeli. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması lazım." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açıldı. Gazze birleşimini yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

''İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail ateşkesi kabul etmeli. Derhal bölgeden askerlerini çekmeli.

Kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. 70 bine yakın insan katledilmiştir. Daha birkaç gün önce hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir.

"GAZZE HALKI AÇLIĞA VE KUTLIĞA MAHKUM EDİLMİŞTİR"

Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale gelmiştir. Gıda konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüşmüştür. Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçleri geri çekmeli.

Soykırımcı Netanyahu çetesinin acımasız işgallerine karşı dünyanın tepkisi her geçen gün artmaktadır. Dünyanın her ülkesinde, her başkentinde Siyonist İsrail'e tepki gösterilmektedir.

"GAZZE YENİDEN AYAĞA KALDIRILMALI"

Gazze'ye BM'ye ait güç gönderilmeli. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması lazım.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu ve çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin'i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail'e ABD'de verilen destek de her geçen gün azalmaktadır.''

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin meclisi bilgilendiriyor.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz.

İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir.

Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür.

Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir. Amaç Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmektir. Netanyahu harekat emri verdi, İsrail işgalini sürdürüyor.''

