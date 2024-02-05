Taksici Oğuz Erge'nin katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Tüm kamera kayıtlarına rağmen savunması pes dedirtti

"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İÇİN ÇIKMIŞTIM"

1 Şubat gecesi 03.00 sularında intihar etmek için evinden çıktığını iddia eden Asal, "Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu sebeplerden dolayı psikolojim çok iyi değil. Bu yüzden Buca Evka-1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim. Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk" dedi.

KAMERA KAYITLARINA RAĞMEN YALAN SÖYLEDİ

Kamera kayıtları net olmasına rağmen katil zanlısının yalan söylemesi ise 'pes' dedirtti. Zanlı Delil Aysal, "Üzerimde nakit para yoktu. Taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. Ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi. Kartı kabul etmedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım. Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım. Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'babanız Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim" ifadelerini kullandı.

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BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Öte yandan Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com