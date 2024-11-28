Suriye sınırında tansiyon yükseldi! Güvenlik kaynaklarından son dakika açıklama: Halep'e ilerliyorlar...

Suriye sınırında tansiyon yükseldi! Güvenlik kaynaklarından son dakika açıklama: Suriye’nin muhalif bölgelerine Esad rejimi ve İran destekli Şii milislerin artan bombardımanları sebebiyle muhalif birlikler Halep'e doğru karşı saldırı başlattı.

Suriye’nin muhalif bölgelerine Esad rejimi ve İran destekli Şii milislerin artan bombardımanları sebebiyle muhalif birlikler Halep'e doğru karşı saldırı başlattı. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgilere göre operasyon genişledi.

Suriye’nin muhalif bölgelerine Esad rejimi ve İran destekli Şii milislerin artan bombardımanları sebebiyle son üç ayda 70 bin sivil Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. En son Eriha’da bir Kur’ân kursunu vuran rejim füzeleri üç çocuğu şehit etti, 20’den fazlasını yaraladı. Esad karşıtı silahlı muhalifler, Eriha saldırısının hemen ardından kapsamlı harekât başlattı. Türkiye'deki güvenlik kaynakları yaşanan çatışmalarla ilgili son dakika bilgisini aktardı.

REJİMİN SALDIRILARI ARTMIŞTI

Güvenlik kaynaklarından gelen bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’ye komşu İdlib bölgesine yönelik Rusya Federasyonu’nun hava, Suriye rejiminin kara saldırıları son dönemde yoğunlaşmıştır. RF, Suriye rejim güçleri ve milis gruplar, Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’teki muhaliflerin olası bir operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etmiş fakat bölgede artan sivil kayıpları iddia edilenin aksini ortaya koymuş ve gerginliğin artmasına neden olmuştur.

AMAÇ REJİMİ UZAKLAŞTIRMAK

İdlib bölgesinde bazı gruplar tarafından, Suriye rejim güçleri ve milis grupları cephe hattından uzaklaştırmak için operasyon olabileceği dile getirilmiştir. Operasyon ihtimali ile rejim güçlerinin ve milis grupların bölgeden uzaklaşması ve sivillerin zarar görmesinin engellenmesi planlanmıştır.

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Bu kapsamda Türkiye de İsrail’in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği bu operasyonları bugüne kadar engellemiştir. Türkiye çabalarını uluslararası alanda da göstermiş, Suriye rejiminin saldırılarının engellenmesi konusundaki beklentisini, Astana ve diğer platformlarda da garantör ülkelere iletmiştir. Ancak bugüne kadar rejim güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan herhangi bir adım atılmamıştır.

Son dönemde Suriye rejim güçleri ve milis grupların İdlib’e yönelik saldırıları sonucunda 30’un üzerinde sivil hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştır. Son olarak bir Kuran kursuna düzenlenen saldırıda üç çocuk hayatını kaybetmiş, bir kısmı ağır olmak üzere onlarca çocuk yaralanmıştır.

REJİM GÜÇLERİ KAÇINCA OPERASYON GENİŞLEDİ

Yaşanan bu saldırılar üzerine, Suriyeli muhalif gruplar atışların geldiği bölgelere yönelik Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlatmıştır. Muhalif grupların başta sınırlı olarak planladığı bu operasyon, rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile genişlemeye yol açmıştır.

Halep’e doğru başlatılan bu operasyon ile öncelikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin (IGAB) 2019’da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşması hedeflenmiştir. Yapılan operasyon 2019’da Türkiye, İran ve RF arasında mutabık kalınan sınırların doğu bölgesi içinde devam etmektedir.

Türkiye, İran ve RF garantörlüğünde yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan IGAB sınırı, 2019-2020 yılında Suriye rejimi ve destekçileri tarafından yapılan operasyonlar nedeni ile muhaliflerin aleyhine değişmiştir. Bu dönemde rejim güçleri ve milislerinin İdlib’in tamamını ele geçirme çabaları, Türkiye’nin doğrudan müdahalesi ile engellenmiştir.

Kaynak: Haber7

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