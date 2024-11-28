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Benzinde yine tabela değişti! 28 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına gece yarısı 74 kuruş zam yapıldı. Geçen hafta yapılan 62 kuruşluk indirimin ardından gelen zam, küresel petrol fiyatlarındaki artışa bağlandı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik değişiklik bulunmuyor.

Benzinde yine tabela değişti! 28 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler vatandaşların gündeminde kalmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiklik gösteriyor. Son olarak, benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Geçtiğimiz hafta benzine yapılan 62 kuruşluk indirimin ardından, küresel petrol fiyatlarında yaşanan artış yeni bir zammı beraberinde getirdi. Benzin fiyatlarına 74 kuruşluk bir zam geldiği açıklandı. Bu gelişme, araç sahipleri ve tüketiciler üzerinde ekonomik baskıyı artırırken, akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

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28 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43.06 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.95 TL

Motorin litre fiyatı: 44.10 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43.48 TL

Motorin fiyatı: 44.73 TL

LPG fiyatı: 26.04 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43.98 TL

Motorin fiyatı: 45.23 TL

LPG fiyatı: 25.94 TL

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