TOKİ kurasında ismi çıkmayanlar üzülmesin: Erdoğan müjdeyi verdi!

81 ilde 500 bin sosyal konut için yürütülen kura süreci sona erdi, hak sahipleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin "Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin, konut projelerine yenileri eklenecek" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 81 ilde 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili, "Halkımız projemize yoğun bir ilgi gösterdi; öyle ki 500 bin konut için yaklaşık 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ay gibi rekor bir sürede, 81 ilimizde noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde 500 bin hak sahibini belirledik. Hedefimiz evlerimizi hızla inşa edip teslim etmektir. İnşallah 2027 Mart ayından itibaren anahtarları peyderpey teslim edeceğiz" dedi.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlara da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın gözü aydın olsun, yeni yuvalarında güle güle otursunlar. İsmi çıkmayan vatandaşlarımız ise üzülmesin; biz sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 760 bin konut üretmiş bir iktidarız. Önce bu 500 bin konutu bitirecek, ardından eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz" dedi.

