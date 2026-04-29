  Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku cinayetine ilişkin dikkat çeken açıklama: Olayı çözecek kişi belli...

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuştu. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş’ın olayın en yakın tanığı olduğunu belirten Gürlek, ABD makamlarına da dosyanın hassasiyetinin iletildiğini söyledi.

K Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuştu. Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardığını hatırlatan Gürlek, "ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı." diye konuştu.

ROJİN KABAİŞ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisiyken kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in (21) ölümüne ilişkin Bakan Gürlek, "Rojin'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir" dedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Bakan Gürlek, Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili de, "Cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük. Bu konuda onların da fikir ve önerilerini aldık. Bu konuda çalışmamız devam ediyor." dedi.

