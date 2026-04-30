İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale ederken, saldırı anı kameralara yansıdı. 22 gemiye el konulduğu belirtilirken filoda 31 Türk aktivist de bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırı "korsanlık eylemi" olarak tanımlarken filoda yer alan vatandaşlar için gerekli girişimlerin yapıldığını belirtti.

Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaştı. İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığı anlar kameraya yansırken, 58 tekneden 7’sine el konulduğu, filoda 31 Türk aktivistin de bulunduğu açıklandı.

İSRAİL DONANMASI SUMUD FİLOSU'NA SALDIRDI

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de İsrail donanmasının müdahalesine uğradı.Filonun, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta ve Girit Adası açıklarında bulunduğu sırada İsrail savaş gemileri tarafından ablukaya alındığı belirtildi. İsrail askerlerinin botlarla bazı gemilere çıktığı, çok sayıda tekneyle iletişimin kesildiği ve 22 gemiden haber alınamadığı ifade edildi.İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre İsrailli bir kaynak, “Gazze’ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık” açıklamasını yaptı.

22 GEMİYE EL KONULDU

İsrail Ordu Radyosu’na dayandırılan bilgilere göre İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu’na ait 58 tekneden 22’sini ele geçirdi.Aynı kaynak, müdahalenin önceki girişimlere kıyasla “en uzak mesafede gerçekleştirilen operasyon” olduğunu aktardı. Filoya, Akdeniz’de Yunanistan’ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada müdahale edildiği belirtildi.Küresel Sumud Filosu ise saldırı sırasında birçok teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma uygulandığını, bazı teknelere İsrail’e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığını açıkladı. Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini bildirdi.

FİLODA 31 TÜRK AKTİVİST BULUNUYOR

Küresel Sumud Filosu’nda 39 farklı ülkeden 345 katılımcı yer alıyor. Katılımcıların 178’inin İspanya’dan, 167’sinin ise İtalya’dan gemilere dahil olduğu belirtildi. Filoda 31 Türk aktivist de bulunuyor.Filodaki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz.

Haberin Devamı

SALDIRI ANI CANLI YAYIN KAMERALARINA YANSIDI

İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelerden birine uluslararası sularda çıkartma yaptığı anlar, filonun canlı yayın kameralarına yansıdı.Görüntülerde aktivistlerin ellerini havaya kaldırdığı, İsrail askerlerinin ise teknedekilere bağırarak talimat verdiği görüldü. Aktivistler, İsrail’e ait askeri botların gemilere yaklaştığını, askerlerin lazer ve yarı otomatik silahları üzerlerine doğrulttuğunu duyurdu.Küresel Sumud Filosu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Askeri botlar gemilerimize yaklaştı, kendilerini İsrail gemisi olarak tanıttılar, lazer ve yarı otomatik silahları üzerimize doğrulttular ve katılımcılara botların önüne geçip diz çökmelerini emrettiler” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ’NDEN SERT TEPKİ: SALDIRI KORSANLIKTIR

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında İsrail’in saldırısını “korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi.Açıklamada, İsrail’in uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu İsrail’in eylemlerine karşı ortak tutum almaya çağırdı.Bakanlık ayrıca filoda bulunan Türk vatandaşları ve diğer yolcuların durumuna ilişkin gerekli girişimleri başlattığını ifade etti.

İSRAİL ASKERLERİ BAZI TEKNELERE ÇIKTI

Irish Independent gazetesinde yer alan habere göre İsrail askerleri, Girit Adası açıklarında ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait bazı teknelere çıktı.Aktivistler, İsrail askerlerinin sürat tekneleriyle gemilere yaklaştığını, bazı teknelere çıkarak katılımcıları silah zoruyla güverteye yönlendirdiğini aktardı. Teknede bulunan aktivistlerin ışıkları kapatarak tespit edilmemeye çalıştığı ancak müdahale beklediklerini bildirdiği belirtildi.İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’nin kız kardeşi Margaret Connolly de can yeleğiyle çektiği videolu mesajda İrlanda hükümetine çağrıda bulundu. Connolly, Shannon Havalimanı’nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini istedi.

AVRUPA’DAN TEPKİ GELDİ

İspanya’daki Podemos partisinden Avrupa Parlamenteri İrene Montero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in uluslararası sularda insani yardım misyonuna ait gemilere el koymaya başladığını belirtti.Montero, teknelerde çok sayıda Avrupa vatandaşı bulunduğunu ifade ederek, müdahalenin ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu söyledi. Montero, İspanya hükümeti ve Avrupa Komisyonu’na da sorumluluk çağrısı yaptı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU HAKKINDA

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden denize açılmıştı.İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla 60'dan fazla tekne 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılırken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan tekneleri ele geçirmeye başladı.Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.Filo yetkilileri onlarca gemisiyle irtibatın koptuğunu duyururken, aktivistlerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz'de uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.

