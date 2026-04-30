FED faiz kararı sonrası altın uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN YÜKSELİŞTE
Altın fiyatları bir ayın dibini gördükten sonra ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından sınırlı yükseldi. Ancak yüksek seyreden petrol fiyatları ve Fed'in olası faiz artırımına yönelik yeni senaryolar altın fiyatlarını baskılıyor.
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakma kararı ardından bir ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselişe geçti.
İran-ABD gerilimi devam ederken dünyanın önemli enerji ticareti noktalarından biri Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması brent petrolün varil fiyatının 120 doları aşmasına neden oldu. Yükselen enerji ve nakliye fiyatları piyasaların yüksek enflasyon korkularını tetikliyor.
Fed'in faizi sabit bırakmasına karşın toplantı sonrası enflasyon riskine yapılan vurgu ve 'bekle gör' politikasının izleneceği mesajının verilmesi, Fed'in yıl içinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin rafa kalkmasına neden oldu.
Piyasalar artık faiz artırımına yönelik senaryoları da fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.