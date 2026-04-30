  3. FED faiz kararı sonrası altın uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

30 Nisan 2026 Perşembe günü altın fiyatları hareketlendi. Küresel piyasalar ve iç piyasadaki talep dengeleriyle birlikte yatırımcıların en çok takip ettiği altın fiyatlarında son durum: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 30 Nisan 2026 Perşembe günü hızlı bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki talep dengeleriyle birlikte yatırımcıların en çok takip ettiği altın fiyatları 30 Nisan 2026 ayın son günü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. “Gram altın ne kadar oldu?” sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Özellikle Nisan ayının son işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasa verileri, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile kuyumcu ticaretini yakından izleyenler için kritik bir önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararlarının yankıları ve Orta Doğu eksenli jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki baskısı, altın fiyatlarını 2026 yılının en dikkat çekici seviyelerine ulaştırmış durumda. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 30 Nisan 2026!

Altın fiyatları 30 Nisan 2026 Perşembe günü güncelliğini koruyor. 30 Nisan 2026 Perşembe sabahı itibarıyla altın piyasasında gözlemlenen rakamlar, ons altındaki küresel değişimlerin yerel kurlarla birleşmesi sonucu şekilleniyor. ABD Merkez Bankası (FED), iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. FED faiz kararı sonrası gözler altın ve diğer piyasalara çevrildi. Çeyrek altın, yarım altın ve özellikle uzun vadeli yatırımın kalesi olan Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan değişimler, düğün sezonunun da yaklaşmasıyla birlikte tüketici tarafında büyük merak uyandırıyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları...

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları bir ayın dibini gördükten sonra ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından sınırlı yükseldi. Ancak yüksek seyreden petrol fiyatları ve Fed'in olası faiz artırımına yönelik yeni senaryolar altın fiyatlarını baskılıyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakma kararı ardından bir ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselişe geçti.

İran-ABD gerilimi devam ederken dünyanın önemli enerji ticareti noktalarından biri Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması brent petrolün varil fiyatının 120 doları aşmasına neden oldu. Yükselen enerji ve nakliye fiyatları piyasaların yüksek enflasyon korkularını tetikliyor.

Fed'in faizi sabit bırakmasına karşın toplantı sonrası enflasyon riskine yapılan vurgu ve 'bekle gör' politikasının izleneceği mesajının verilmesi, Fed'in yıl içinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin rafa kalkmasına neden oldu.

Piyasalar artık faiz artırımına yönelik senaryoları da fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 6.609,61 TL

Satış: 6.610,51 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 30 NİSAN 2026

Alış: 10.776,00 TL

Satış: 10.891,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 30 NİSAN 2026

Alış: 4.541,37 Dolar

Satış: 4.542,00 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 30 NİSAN 2026

Alış: 42.952,00 TL

Satış: 42.952,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 30 NİSAN 2026

Alış: 6,563 TL

Satış: 6,649 TL

