Bursa’da kadın avukata silahlı saldırı: Kardeşiyle birlikte vuruldu, hastanede kurtulamadı!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde depoya düzenlenen silahlı saldırıda avukat hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğrayan avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti. Kardeşi yaralanırken, şüpheliler ise kısa sürede yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, soğuk hava deposu sahibi Elif Çalışkan ile Hakkı Ç. arasında ticarete dayalı alacak verecek meselesi nedeniyle husumet oluştu.

Hakkı Ç.'nin, Çalışkan'dan ihracatta kullanılan yaklaşık 5 milyon TL değerinde armut kasası aldığı ancak borcunu ödemediği öne sürüldü.

Bunun üzerine Elif Çalışkan, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla icra takibi başlattı. Sürecin başlamasıyla taraflar arasındaki gerilim arttı. Şüphelinin, icra takibinin geri çekilmesi için tarafları tehdit ettiği, ancak olumsuz cevap aldığı iddia edildi.

YOLDA YÜRÜRKEN PUSU KURDU

Olay günü Elif Çalışkan, avukat kardeşi Hatice Kocaefe ile birlikte babaları Rahmi Kocaefe ve kardeşleri Muammer Kocaefe ile soğuk hava deposuna gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada 16 AGB 45 plakalı araçla gelen şüpheli Hakkı Ç., aile bireylerinin önünü keserek silahla ateş açtı.

Saldırıda Hatice Kocaefe göğsünden, Elif Çalışkan ise dizinden yaralandı. Şüpheli olay yerinden araçla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Hatice Kocaefe ile Elif Çalışkan, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaefe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren Elif Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan Hakkı Ç. ve yanında bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Anadolu Yakası Böcek İlaçlama Hizmeti: 2026 Güncel Rehber ve İlçe İlçe Profesyonel Çözümler

Avrupa Yakası Böcek İlaçlama Hizmeti: 2026 Güncel Rehber ve İlçe İlçe Profesyonel Çözümler