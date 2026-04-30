Petrol fiyatları dünyayı sallıyor: Kritik rakamları buldu

Brent petrol varil başına 120 dolar seviyesini aşarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle sert bir yükseliş kaydederek Brent petrolün 124,7 dolara, WTI'nın ise 109 dolara çıkmasına yol açtı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatları durdurması ve ABD'nin uyguladığı blokaj, piyasada ciddi bir arz şoku yaratarak son yılların en büyük enerji kesintisi olabileceği belirtiliyor.

OPEC+ toplantısında günlük 188 bin varil üretim artışı bekleniyor, ancak bu artışın savaş kaynaklı arz kaybını telafi edemeyeceği düşünülüyor.

Küresel petrol piyasası, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle sert bir yükseliş kaydetti. ABD’nin İran’a yönelik askeri seçenekleri gündemine aldığına dair haberler, halihazırda kırılgan olan arz dengesini daha da zorladı.

Brent petrol, yüzde 4,5 artışla 124,7 dolar seviyesine yükselirken, ABD tipi ham petrol (WTI) 109 doların üzerine çıktı. Son yükselişle birlikte petrol fiyatları üst üste dördüncü ayı da artışla kapatmaya hazırlanıyor. Fiyatlar, 15 Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK ENERJİ KESİNTİSİ

Krizin odağında, küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı Hürmüz Boğazı bulunuyor.

İran’ın boğazdaki sevkiyatı büyük ölçüde durdurması ve ABD’nin İran limanlarına uyguladığı blokaj, piyasada ciddi bir arz şoku yarattı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre analistler, mevcut durumun “son yılların en büyük enerji kesintisi” olabileceğini vurguluyor.

TRUMP'A ASKERİ BRİFİNG

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik olası hava saldırılarını içeren planlar hakkında brifing alması bekleniyor. Bu hamlenin amacı, İran’ı yeniden nükleer müzakere masasına çekmek olarak değerlendiriliyor. Ancak piyasa, bu ihtimali gerilimin daha da tırmanacağı şeklinde fiyatlıyor.

"İYİMSERLİK BİTTİ, GERÇEK BAŞLADI"

ING analistleri piyasadaki dönüşümü şu sözlerle özetledi:

“Petrol piyasası aşırı iyimserlikten, Körfez’deki gerçek arz kesintisi gerçeğine geçti.”

IG analisti Tony Sycamore ise kısa vadede çözüm ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti ve “İran krizinde yakın vadede çözüm ya da Hürmüz’ün yeniden açılması pek olası görünmüyor” diye konuştu.

OPEC+ YETERSİZ KALABİLİR

Piyasaların gözü OPEC+ toplantısına çevrildi.

Grubun üretimi günlük yaklaşık 188 bin varil artırması bekleniyor. Ancak bu artışın, savaş kaynaklı arz kaybını telafi etmekte yetersiz kalabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılması, kartelin fiyatları kontrol etme gücünü zayıflatabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

