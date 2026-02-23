Meteoroloji uyardı: Güneşli havaya aldanmayın kar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz'de fırtına; Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusu ile gece saatlerine kadar Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 4 ila 6, sabah doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 4 ila 6, sabah batısı 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Karadeniz yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları ile sabah saatlerinde kuzeyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı ile akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden, öğle ve gece saatlerinde kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.