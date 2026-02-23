Meteoroloji uyardı: Güneşli havaya aldanmayın kar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

  1. Anasayfa
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde hava sıcaklıkları yükselirken diğer bölgelerde soğuk hava etkili olacak. Peki bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, Kars, Ağrı, Ardahan, Ağrı, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz'de fırtına; Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusu ile gece saatlerine kadar Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 4 ila 6, sabah doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 4 ila 6, sabah batısı 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Karadeniz yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları ile sabah saatlerinde kuzeyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı ile akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden, öğle ve gece saatlerinde kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

